Коли і де можливий контрнаступ ЗСУ: думка Жданова

ЗСУ можуть починати контрнаступ на окремому напрямку з прорубанням коридору до Бердянська чи Маріуполя. Проте для цього потрібно 2-3 місяці на підготовку, а також озброєння, боєприпаси, авіація і ракетні війська.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

За словами експерта, спочатку у нас не вистачало зброї, але тепер – особового складу.

"Нам сьогодні треба проводити мобілізацію. Це перспектива на осінь, не раніше. Літом ми будемо отримувати техніку й озброєння. Цей величезний пакет на шість мільярдів, плюс ще два мільярди додатковий пакет", – відзначає Жданов.

Але під цю зброю, наголошує він, потрібен особовий склад. Якщо ми його назбираємо, тоді у нас є шанс восени отримати цілу низку бригаду, які будуть вже підготовлені.

"Звісно, це буде 2-3 місяці на підготовку, плюс озброєння, боєприпаси, авіація і ракетні війська. Тоді ми можемо починати контрнаступ на окремому напрямку з прорубанням коридору до Бердянська чи Маріуполя. Але такий шанс у нас буде цілком імовірним”, – вважає військовий експерт.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про перспективу нового контрнаступу українських військ. Вона є, проте спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії.

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