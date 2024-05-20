Когда и где возможно контрнаступление ВСУ: мнение Жданова

ВСУ могут начинать контрнаступление на отдельном направлении с прорубкой коридора в Бердянск или Мариуполь. Однако для этого требуется 2-3 месяца на подготовку, а также вооружение, боеприпасы, авиация и ракетные войска.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, сначала у нас не хватало оружия, но теперь – личного состава.

"Нам сегодня нужно проводить мобилизацию. Это перспектива на осень, не раньше. Летом мы будем получать технику и вооружение. Этот огромный пакет на шесть миллиардов плюс еще два миллиарда дополнительный пакет", — отмечает Жданов.

Но под это оружие, отмечает он, нужен личный состав. Если мы его соберем, тогда у нас есть шанс осенью получить целый ряд бригад, которые будут уже подготовлены.

"Конечно, это будет 2-3 месяца на подготовку, плюс вооружение, боеприпасы, авиация и ракетные войска. Тогда мы можем начинать контрнаступление на отдельном направлении с прорубкой коридора в Бердянск или Мариуполь. Но такой шанс у нас будет вполне вероятным", — считает военный эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективе нового контрнаступления украинских войск. Она существует, но поначалу необходимо стабилизировать фронт и приостановить пришествие России.

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