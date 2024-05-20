Гарри Стайлс разошелся со своей девушкой после 14 месяцев отношений

Британский певец Гарри Стайлс разошелся со своей девушкой, канадской актрисой и моделью Тейлор Рассел.

Об этом инсайдер рассказал изданию The Sun. Пара была вместе в течение 14 месяцев. В апреле влюбленные путешествовали в Японию, однако после поездки в их отношениях наступил кризис. Пара не смогла справиться со сложным периодом и решила разойтись.

Тейлор Рассел / Фото: Getty Images

"Гарри и Тейлор прекратили свои отношения. После поездки в Японию они пережили трудный период и спустя некоторое время разошлись. Они были прекрасной парой, и было очевидно, что Тейлор делала Гарри счастливым. Однако в последнее время отношения стали напряженными, они взяли паузу", — рассказал инсайдер.

Также негативно повлияли на их отношения напряженные графики работы. Они приняли решение сосредоточиться больше на карьере.

Гарри Стайлс / Фото: Associated Press

Отметим, что Гарри Стайлс и Тейлор Рассел находились в отношениях в течение 14 месяцев. Они не освещали роман публично и не делились подробностями личной жизни.

Напомним, недавно украинская ведущая Каролина Ашион призналась, что разошлась с возлюбленным. Пара находилась в отношениях в течение 15 лет.

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