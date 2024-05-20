Президент Ирана Раиси погиб во время крушения: что о нем известно

Авиакатастрофа случилась, когда Раиси вместе с членами правительства возвращались с переговоров из Азербайджана.

Иранские спасатели сообщили, что в крушении вертолета, на котором летели президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, никто не выжил. Вертолет потерпел крушение в воскресенье в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.

Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии запуска дамбы на приграничной реке Аракс.

Внезапная гибель президента Ибрагима Раиси во время аварии коренным образом изменила спекуляции по поводу того, кто в конце концов заменит 85-летнего верховного лидера аятолла Али Хаменеи, чье здоровье уже давно было в центре пристального внимания.

Ожидается, что смерть жестко настроенного президента Ирана не изменит курс иранской политики и не поколебит Исламскую Республику.

Что известно об Ибрагиме Раиси

Ибрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в семье священнослужителя в районе Ноган в Мешхеде, отец Раиси умер, когда ему было пять лет.

Сам Раиси утверждает, что получил степень доктора частного права в университете Мотахари, однако персидская служба ВВС сообщала, что этот факт является сомнительным.

63-летний Раиси, ранее возглавлявший судебную систему страны, считали протеже верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и некоторые аналитики предполагали, что он мог заменить 85-летнего лидера после его смерти или отставки с этой должности.

Раиси победил на президентских выборах в Иране в 2021 году, на которых зафиксировали самую низкую явку за всю историю Исламской Республики.

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, из-за его участия в массовой казни тысяч политических заключенных в 1988 году в конце кровопролитной иранско-иракской войны. Его считали ультраконсервативным политиком.

По данным Amnesty International, "тысячи политических диссидентов систематически подвергались насильственному исчезновению в иранских местах заключения по всей стране и казнились внесудебно согласно приказу, выданному верховным лидером Ирана и реализованным в тюрьмах страны. Многие из тех, кто был убит, были подвергнуты пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению или наказанию в процессе". Точное количество казненных остается предметом споров.

Раиси стал заместителем прокурора Тегерана, когда ему было всего 25 лет. Затем – руководителя Генеральной инспекционной организации Ирана и первым заместителем главы судебной власти.

В 2014 году был назначен генеральным прокурором Ирана.

2017 Раиси неожиданно для многих баллотировался на пост президента и получил второй результат.

В 2019 году аятолла Хаменеи назначил его на влиятельную должность главы судебной власти.

Ибрагима Раиси избрали президентом Ирана в июне 2021 года.

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