Путину пора волноваться: три версии гибели президента Ирана

Действительно ли Раиси могли убить свои же, а также при чем здесь иностранные спецслужбы?

Кто может заменить Раису? Как гибель президента Ирана повлияет на войну в Украине? Стоит ли ожидать смены политики Ирана и почему смерть Раиси в авиакатастрофе может быть посланием Путину?

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал эксперт-международник, главный редактор издания "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджалла.

19 мая произошло непредсказуемое: на севере Ирана разбился вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Уже официально известно, что президент погиб вместе с главой МИД Ирана и рядом региональных лидеров страны. Все видели эти кадры: нелетная погода, густой туман, горная местность. Идеальные условия для авиатрошки. Издание Time со ссылкой на одного из экспертов фонда Карнеги, написало, что нельзя исключать и умышленное убийство Раиси.

Как работает внутренняя политика в Иране, который там правит режим и есть ли там какие-нибудь важные подводные камни

"Иран — это диктатура, но если точнее, то это еще и религиозная монархия. Даже ошибочно ее называть республикой, потому что республика она лишь формально. Аятулы, или Верховно-духовный лидер на самом деле в своих руках держит все ветви власти. Также его исполнительная власть. — Корпус стражей революции. Этот корпус — это государство в государстве.

По его словам, президент Ирана и его кабинет министров – это формальность.

"Это была задумка режима, когда после победы Исламской революции, чтобы режим жил максимально долго, было решено, что надо оставить людям иллюзию выбора — иллюзию президента и, конечно, видеть требования времени.

Сейчас в любом государстве должен быть президент, премьер-министр и так далее. Но даже согласно Конституции Ирана, полномочия президента сугубо церемониальны: подписание протоколов, международных соглашений, визитов, принимать гостей, вручать верительные грамоты и поволать на митингах: "Смерть Израилю!", "Смерть Америке!" Но все, ветви власти остаются полностью в руках, как я уже говорил, Аятулы. Соответственно, поэтому ее называем коллективная диктатура. Это не диктура, как в России, как пирамида. Вот видите, как Бог не захотел унести Путина. Если Бог решит забрать Путина, действительно в России можно будет ожидать серьезных перемен", — объяснил Мохаммад Фараджалла.

Президент Ирана Ибрагим Раиси во время полета в вертолете / Фото: скриншот с видео

В Тегеране нет серьезных изменений, и это не повлияет сейчас. Согласно конституции после смерти президента Ирана дается 50 дней на досрочные президентские выборы. Уже названный к этому времени исполняющий обязанности, им стал первый заместитель Раиси, также уже назначен сразу министр иностранных дел, поэтому она (диктатура — ред.) работает так, что президент — он есть выборы, но это все формальность. Реальный вес остается в руках другого, и вот почему все митинги, все мирные демонстрации, невзирая на их численность, не могли бы менять режим, потому что режим хорошо охраняется, и он имеет реальную власть.

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Раиси убили ли это несчастный случай?

"Я бы предложил быть осторожнее пока с версиями. Я рассматриваю три версии случившегося. Вчера, когда уже появилась информация (об исчезновении вертолета — ред.), я подождал один час. Час. Когда за час не было информации, что Раиси найден или нет, стало понятно, что официальные сообщения о смерти президента — лишь вопрос времени, потому что коллективная диктатура должна между собой сначала договориться обо всем, а только после этого должна сообщить народу Ирану и, конечно, всему миру", — отметил эксперт.

Он рассказал о трех версиях развертывания событий и все эти три версии имеют право на жизнь.

Фото: Associated Press

Погодные условия

"С ними нужно быть очень осторожными и не торопиться. Первое — погодные условия. Действительно погодные условия. Мы смотрели видеокадры, мы смотрели, как там устроено в горах. Мы посмотрели действительно, что был сильный туман. Это действительно вполне идеальная погода для аварии". вертолетов. Плюс, была встреча на границе между Азербайджаном и Ираном, где в церемонии запуска двух дамб и принял участие (Раиси — ред.) и где сел этот вертолет, и этот вертолет потерпел крушение. к месту трагедии слишком поздно. И здесь, кстати, в этой версии есть важный момент для тех, кто считает, что санкции никого не трогают. из-за ее вызова международной системе. Казалось, типа ничего не влияет, к сожалению, не влияет, вот 30 лет, и весь плод для Ирана — они не смогли добраться до точного места, где была авария, а сделали это только благодаря западному и прозападному государству, именно турецкие беспилотники смогли точно установить место падения.

То есть они смогли создать себе серьезный "железный кулак" в стране, для которого нужно было устроить ад для своего народа, но не смогли обеспечить действительно полные технические возможности, чтобы спасти себя, если потребуется. Поэтому (нельзя исключать — ред.) погодные условия, к тому же, такие старые вертолеты, которые уже много раз ремонтировали. Действительно, это реальная версия», – рассказал Мохаммад Фараджалла.

Убийство и ликвидация

Версия номер два, по словам эксперта, – это убийство и ликвидация.

"Тоже это сильная версия. И здесь две версии могут быть под этой версией. Версия вторая в том, что это могла быть внутренняя борьба за место преемника Аятулы, как я говорил, это настоящая власть, реальная власть, и это уже началось. Все понимают", что Аятулы — он не «черепаха», он может жить столько надо, но все равно его смерть надо рассматривать как реальность. решение, кто может быть преемником Аятулы.

Некоторые считают, что сын Аятула сейчас более подходящая кандидатура. Некоторые смотрят на Раису и его блок влияния. И эта борьба за власть действительно могла быть, потому что он сильный кандидат. Он показал жесткую руку, когда разогнал демонстрантов. Он автор идеи помочь России в войне против Украины. Он из авторов идеи нападения на Израиль, то есть он из тех широких радикальных движений, у которых достаточно поддержки внутри Ирана. Поэтому это сильный оппонент, которого удобно убрать", — добавил эксперт.

Убийство, но внешнее

Третий сценарий, по его словам, – это убийство, но внешнее.

"Возможно, появился альянс спецслужб, действительно уставших от Ирана. Иран заработал в себе очень много врагов. Иран вторгался снова в несколько арабских государств. Иран пытался тщательно дестабилизировать своими сателлитами обстановку в Саудовской Аравии, и это целая история. Иран, разумеется. Имеет исторические противостояния со Штатами и Израилем.

Кроме того, Иран потянул на себя огромные "нити власти", которые не смог поднять. Иран играет в игру гегемонии в войне на Украине, нашел себе окно возможностей, помогая России в войне против Украины. И естественно, и самый главный момент — Иран помешал огромному соглашению, которое должно было быть полгода назад. “

Big deal” – огромное соглашение, которое Иран, Россия и Китай сорвали путем нападения ХАМАС, который мы знаем. И жестокая кровавая война, в которой пострадали мирные жители Палестины и Сектора Газы, когда уже все было ясно, что вот-вот Вашингтон, Евросоюз, Израиль и Эр-Риад приближаются к серьезным соглашениям, в которых Саудовская Аравия получит историческую военную поддержку от Штатов. государственные гарантии сохранности и нормализацию отношений. И это, конечно, никак не устраивало ни Иран, ни Россию, ни Китай. Именно Иран сыграл роль и сорвал это.

Сейчас после вчерашнего визита Джека Салливана и корон-принца Мухаммеда Бин Салмана наблюдаем серьезные положительные сигналы, что все-таки Эр-Рияд и Вашингтон приближаются к договоренности об этом серьезном соглашении. Поэтому надо, чтобы Иран пару месяцев не мешал, поэтому версия его ликвидации извне тоже вполне реальна. И мы уже наблюдаем последние полвека, что погодные условия — самый лучший способ реализации этого. До сих пор никак не могут доказать, когда было непонятно приземление экспрезидента Польши в Россию, когда он прилетел на место, где были репрессии против польских офицеров — Хатынь. А как ты предъявишь претензии к погодным условиям? Это можно доказать только через 50 лет, а тогда это уже не будет смысла. Поэтому давным-давно все крупные такие спецоперации, они не реализуются путем подрыва авто или нападения на кортеж, а уж таким умнее. Поэтому я бы рассматривал все эти три версии, но нужно больше фактов, впоследствии их будут больше раскрывать", — отметил Мохаммад Фараджалла.

Конечно, в Украине это не вызвало сострадания, ведь Иран является союзником и партнером России и поставляет Шахеды, которыми каждый день атакуют украинцев. Но многие надеются, что гибель иранского лидера пошатнет их партнерство.

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Стоит ли украинцам надеяться на изменение политики Ирана по поводу войны России против Украины?

Как вообще этот инцидент может повлиять на ход войны в Украине? Иран продолжит поставлять шахеды Путину? Есть ли все-таки какая-то надежда на изменение этой позиции?

Владимир Путин и Эбрагим Раиси / Фото: Associated Press

"Во-первых, то, что Иран ситуационный союз – нет, Иран – непосредственный союзник России. Представим на секунду, если не было у России этих "Шахедов". Россия потратила все арсеналы против мирных украинцев, но изменилась война, когда появилась дешевое оружие, когда с октября 2022 года начали бить по нам — по Украине, дешевыми "Шахедами". Так нет, он союзник. участника в этой войне, который на сегодняшний день истощает нашу ПВО не только дорогими крылатыми ракетами из России, а именно иранскими шахедами.

Относительно того, что это не вызывает сочувствия, в арабском мире оно вызвало радость, заметил Мохаммад Фараджалла.

"В арабском мире, поскольку арабский мир много пострадал от иранского режима. Если в Украине это поняли, к сожалению, только в 22-м году, хотя я об этом давно писал, что Украине следовало бы выбрать другую внешнюю политику по отношению к миру, а не держаться в стороне. «Надеяться, что вас не коснется» — это не работает, всегда коснется.

Вас "не коснется", только если вы заранее мерой пресечения выработали себе такую позицию, чтобы вас никто не рассматривал как слабую сторону. В арабском мире очень страдают от иранского режима, например в последний раз, когда Иран запускал свои нарколаборатории, запуская синтетические наркотики: каптагон и кристалл, убивая арабскую молодежь. Здесь нет ни бога, ни религии, поэтому он страшнее, чем вы думаете.

В Украине заметили только дроны, на самом деле это очень страшный ни перед чем не остановившийся режим и его жертв в арабском мире намного, гораздо больше. Поэтому вполне ясна такая украинская реакция. Относительно того, как это повлияет. К сожалению, все это не порадует. Пока, скорее всего, особенно ничего не изменится по двум причинам. Во-первых, Россия успела получить часть такой технологии (по производству "Шахедов" — ред.) вместо иранского производства. Да, не в полной мере. Иран продолжает им передавать", — пояснил эксперт-международник, главный редактор издания "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджалла.

"И второй момент — здесь лучше наблюдать, какая будет ситуация на Ближнем Востоке. Если Иран будет занят на Ближнем Востоке, если серьезная угроза будет угрожать Ирану с Ближнего Востока, ему действительно будет не в Украину. А если он там будет чувствовать себя еще и нервно, тогда Украине стоит больше поработать с возможными партнерами, как Азербайджан, поскольку иранская технология идет либо через Каспий, либо через воздух оставляем спецслужбам. А с Каспией там есть несколько стран, кроме Азербайджана.

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Украина допустила несколько внешних промахов. Например, Азербайджан – это наш друг, это прозападное государство. Она восстановила недавно – в прошлом году – территориальную целостность, а Украина не поздравила ее с этим. И потому Баку удивленно стал смотреть на Украину. Напротив, нам нужно максимально поставить Азербайджан на свою сторону, тянуть как союзника. То есть на себя рассчитывать и на реалии, а не ждать чего-то от судьбы, так оно не будет.

Но если сейчас изменится баланс на Ближнем Востоке, и Альянс соберется, и несколько стран увидят, что в Иране ликвидация президента была сигналом, тогда ослабят его прокси в регионе, установятся, наконец, союзнические отношения между Штатами и Саудовской Аравией, нормализуются отношения между саудитами и Израилем. найдется наконец-то справедливое решение в Палестине. А вот это будет огромный удар по иранскому режиму, и тогда он перейдет на позицию защиты — в оборону.

Конечно, есть такой слабый, но свет в конце тоннеля, выборы должны быть формальными, а в этих выборах могут быть сюрпризы, как, например, случилось в Грузии. Если это будет, это действительно может фигурировать в секретных переговорах между Западом и Ираном, чтобы успокоить "улицу" (митингующих — ред.), тогда Иран должен выйти из арены противостояния России и Украины", — отметил эксперт.

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Можно ли выборы в Иране назвать выборами?

Через 50 дней в Иране должны пройти выборы президента. Издание Politico пишет, что вероятным преемником Раиси станет сын действующего Верховного лидера Ирана Моджтаб Хаменеи. Некоторые эксперты говорят, что на это место могут претендовать другие политики. Как обычно происходят в Иране?

"Всегда все это держится до последнего. Например, сам уже погибший президент Ирана Раиси о нем особо никто не слышал за пару месяцев до выборов. Он сделал себе огромную карьеру в прокуратуре, в Верховном суде. Но как кандидат, режим его держал до конца, как в тайне или вдали от камеры, от медиа. Только в последние несколько месяцев уже стало известно, когда нужно было сменить предшественника.

Вот Махмуд Ахмадинежад, другие, они были реформаторами. Они пытались ослабить институт, корпус часовых революции. Поэтому стали неудобными, их убрали прямо перед выборами. И вот своего наставника, именно Раиси, ликвидированного во внутренней борьбе или при погодных условиях. У них, я уверен, уже началась борьба.

Как проходят выборы: должны быть кандидаты, они должны себя регистрировать, должны быть одобрены верховным правителем, и выборы проходят. Но к этим ящикам, к пошедшим голосам к реальной их легитимности есть вопросы. Никто никого не допустит, там нет представителей Евросоюза или Штатов, будет все формально, покажут хорошую картинку. К примеру, я присутствовал, когда были выборы, здесь проходили в посольстве Ирана в Киеве, но я видел: люди заходят, все правда, но туда внутри были представители самого режима Ирана. Иранская диаспора в Украине могла голосовать по-другому, но откуда мы знаем?

Поэтому хорошую картинку они умеют создавать, понимая, что они должны быть формальными — любой диктатуре нужна своя ширма. Простой пример, когда избили наш Боинг в 2020 году, украинский Боинг, в то время, когда уже погибший министр Абдуллахьян долго утверждал: Не могли его сбить. Третий день настал, корпус часовых революции сказал: "Вот выйди и скажи все назад". И тогда, мы знаем, в этой точке было противостояние, потому что страдала его репутация. Была команда от военных, что "мы решили признаться". Так в Иране все и работает. Поэтому молодежь выборов не ждет, они выходят на протесты, потому что знают, выборы — они на ручном управлении, на ручном управлении Верховного правителя", — отметил эксперт.

Есть ли повод для волнения потерять накопившееся за годы сотрудничество и хорошие отношения с Ираном у главы Кремля / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Что гибель Раиси означает для Путина

Есть ли повод для волнения потерять накопившееся за годы сотрудничество и хорошие отношения с Ираном у главы Кремля?

Конечно, у него очень серьезные поводы для волнения и переживания.

Во-первых, сейчас они повлияют на отношение Ирана к России. Потому что Иран будет вынужден снизить "темпы отношений" со всеми. Все прокси получат приказ быть максимально тихим. Они постараются в это время максимально не дестабилизировать или раздражать кого-либо. Поэтому они снизят поставки, я думаю, существенно снизят. Как надолго все это изменит? Это посмотрим позже.

Если же подтвердится или хотя бы косвенно будет понятно, что это была ликвидация, тогда будет видно, что Запад или мир устал от таких вандалов. К тому ликвидировали кого? Ученых, участвовавших в ядерной программе, генералов, военных. Если будет допущено хотя бы условно, что уровень ликвидации дошел до президента, это будет сигнал для Путина, что ты просто доиграешься. Мир готов идти на ликвидацию президента, чтобы не допустить ядерной войны. Это будет сигнал, что на сегодняшний день международные разведки готовы перейти красную линию, чтобы спасти человечество. Для этого это будет серьезный сигнал.

Это уже второй сигнал, после получившего в Пекине сигнала, что нужно снизить темпы и нужно найти общий или хотя бы формальный способ поладить, попустить немножко свои амбиции, поскольку сегодняшние главные игроки не готовы терпеть результатов их, скажем так, “постоянных приключений ”.

Иран временно возглавит Мохбер

На сегодняшний день, действительно, мы приближаемся и это уже не шутки, действительно к ядерной стычке. Уже всем понятно, что эта война в Украине и другие войны, которых с каждым годом все больше и больше, рано или поздно они могут перерасти в континентальную войну и в этом победы ни для кого нет. Возможно, уже есть альянс спецслужб, которые пришли к выводу, что лучше убрать политика с “фантазиями” и таким образом спасли свою страну и мир. Поэтому, конечно, в таком случае — у него серьезные основания для переживания", — рассказал эксперт-международник, главный редактор издания "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджалла.

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Напомним, издание Time назвало список потенциальных подозреваемых по делу о смерти президента Ирана Раиси.

Сейчас Иран временно возглавит Мохбер, курировавший соглашения с РФ по "Шахедам" и ракетам. Все, что о нем известно, ТСН.ua собрал раньше.

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