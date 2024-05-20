Смерть Раиси: Иран временно возглавит Мохбер, курировавший соглашения с РФ по "Шахедам" и ракетам: что о нем известно

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб 19 мая в авиакатастрофе. Вертолет, на котором летели Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.

После смерти Ибрагима Раиси обязанности главы государства будет временно исполнять вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Его кандидатуру уже одобрил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Хаменеи заявил, что после смерти Раиси, что с управлением государством "сбоев не будет". Верховный лидер Ирана заявил, что Мохаммаду Мохберу будет поручено организовать выборы нового президента в течение 50 дней. Также Хаменеи объявил пятидневный траур в Иране.

Кто такой Мохаммад Мохбер

Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер родился 1 сентября 1955 года. Его, как и Раисе, считают близким к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Мохбер стал первым вице-президентом в 2021 году, когда Ибрагима Раиси избрали президентом.

Известно, что Мохбер в октябре 2022 года вместе с высокопоставленными чиновниками и членами Высшего Совета нацбезопасности Ирана посещал Россию для того, чтобы завершить соглашение по отправке в Москву "Шахедов" и ракет класса "земля-земля", которыми РФ наносит удары по Украине.

Кроме того, Тегеран и Москва вели переговоры о поставках баллистических ракет.

Европейский Союз в 2010 году включил Мохбера в список физических и юридических лиц, на которых наложил санкции за вероятную причастность к "деятельности, связанной с ядерным оружием или баллистическими ракетами". Однако через два года он был исключен из списка.

Мохбер имеет две докторские степени, а также докторскую научную работу (I степень магистра) по международным правам. Кроме того, он получил степень магистра и доктора наук по менеджменту.

В прошлом Мохбер был офицером Корпуса стражей исламской революции. Этот пост давал возможность контролировать активы Исламской Республики.

В прошлом Мохбер управлял несколькими телекоммуникационными компаниями, банком являлся заместителем губернатора Хузестана.

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Большая часть деятельности Мохбара связана с фондом Setad, который был якобы создан для продажи недвижимости эмигрантов, покинувших страну после революции.

В 2021 году Мохбер подвергся прямым санкциям со стороны США за управление самым богатым государственным фондом страны Setad. Фонд был сформирован с использованием огромного количества имущества и активов, конфискованных во время революции 1979 года.

Много лет спустя после революции фонд Setad стал бизнес-империей, подконтрольной верховному лидеру Ирана с оборотом около 95 миллиардов долларов. За десятилетие фонд конфисковал у эмигрантов тысячи объектов недвижимости, а Хаменеи провел законы, защитившие активы Setad и сделавшие фонд фактически монополистом в деле изъятия собственности от имени высшего руководителя страны.

Напомним, издание Time назвало список потенциальных подозреваемых по делу о смерти президента Ирана Раиси.

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