Іран просив про допомогу у США після авіакатастрофи, але Вашингтон "не зміг"

США "не змогли" надати допомогу Ірану після авіакатастрофи, у якій загинув глава держави і союзник російського диктатора Путіна.

Іранський уряд звертався про допомогу до Сполучених Штатів Америки (США) після авіакатастрофи з президентом Ібрагімом Раїсі, втім Вашингтон "не зміг".

Про це розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Reuters.

"Іранський уряд звернувся до нас із проханням про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях", - заявив Міллер.

"Зрештою, головним чином через матеріально-технічні причини, ми не змогли надати таку допомогу", — сказав Міллер, не уточнюючи подробиць.

Відповідаючи на запитання, чи не стурбовані Штати тим, що Тегеран може звинуватити Вашингтон в загибелі президента Ірану, голова Пентагону Ллойд Остін заперечив зв'язок між США та авіакатастрофою.

Президент Ірану загинув в авіакатастрофі

Президент Ірану Ебрагім Раїсі загинув у неділю, 19 травня, повертаючись з Азербайджану, де вони разом із главою країни Ільгамом Алієвим відкривали дамбу.

Вертоліт, на якому летіли Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, зазнав аварії в горах на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною. Після смерті Ібрагіма Раїсі обов'язки глави держави тимчасово виконуватиме віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. Його кандидатуру вже схвалив Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Згодом керівники гілок влади в Ірані погодили дату виборів нового президента країни на 28 червня.

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