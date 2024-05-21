У якому стані Фіцо після замаху – розповіли медики

Зараз вживаються подальші дії для поліпшення стану здоров'я словацького прем'єра.

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо була зроблена комп'ютерна томографія в межах його відновлення після замаху минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву лікарні в центральному словацькому місті Банська Бистриця.

Фіцо пройшов повторну комп’ютерну томографію черевної порожнини. Він залишається у притомному стані та комунікабельним. Про це розповіли лікарі, які допомагають в одужанні прем’єра після влучання у нього чотирьох куль під час спроби вбивства.

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"Водночас вживаються подальші дії для поліпшення стану його здоров'я", – вказали в лікарні.

Нагадаємо, замах на Фіцо був скоєний 15 травня – нападник випустив у нього з пістолета чотири кулі. За підозрою в замаху був затриманий 71-річний письменник Юрай Чинтула.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поранений Роберт Фіцо лишається у тяжкому стані в лікарні

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