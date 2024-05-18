Замах на Фіцо: підозрюваному в стрілянині обрали запобіжний захід

У Словаччині заарештували підозрюваного у замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Він до суду перебуватиме під вартою.

Суд у словацькому місті Пезінок ухвалив, що підозрюваний у скоєнні замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо до суду перебуватиме під вартою.

Про це повідомляє Barron's.

"Причина… у побоюваннях щодо можливої втечі або продовження злочинної діяльності", – сказала прессекретарка суду Катаріна Кудякова.

Замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо

Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряду.

Згодом стало відомо, що затриманий за замах на життя прем’єр-міністра Словаччини 71-річний Юрай Чинтула раніше вихваляв проросійське воєнізоване угруповання Slovenský branci та робив з його учасниками спільне фото.

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