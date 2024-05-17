Охорона Фіцо "повністю провалилась" під час замаху на нього - Bild

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав кілька поранень 15 травня під час замаху.

Охорона словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо повністю провалила свою роботу під час замаху на голову уряду.

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Таку думку висловили експерти в інтервʼю виданню Bild.

Видання повідомляє, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав кілька поранень 15 травня поряд із Будинком культури у словацькому місті Гандлова.

Девід Імберман, котрий раніше відповідав за безпеку ізраїльських чиновників, заявив журналістам, що дії охоронців Фіцо були "повним провалом".

"У такому політичному кліматі публічний потиск рук з прем'єр-міністром не повинен був заохочуватися. Співробітники його особистої безпеки мали запобігти цьому. Тим більше, що ніхто не знав, хто на нього чекає. Схоже, глядачів заздалегідь не перевіряли та не обшукували", - заяви він.

За словами Імбермана, помилка охоронців полягала в тому, що всі вони стояли за спиною Фіцо, а не перед ним.

"Людина, яку потрібно захистити, має бути буквально оточена. Два охоронці мають стояти перед ним, як щит", — пояснює він.

Колишній начальник поліції Стефан Хамран у розмові з BILD також критикує роботу словацьких охоронців.

"Зазвичай команда ділиться на дві групи. Одна має усунути злочинця, інша подбати про прем'єр-міністра. Але тут усі побігли вперед. Прем'єр-міністр навіть упав на землю — його мали спіймати", — каже він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан розповів, як почувається Фіцо після замаху.

Крім того, ми раніше інформували, що Фіцо прооперували і ніщо більше не загрожує його життю.

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