Охорона Фіцо "повністю провалилась" під час замаху на нього - Bild

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав кілька поранень 15 травня під час замаху.
Охорона словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо повністю провалила свою роботу під час замаху на голову уряду.
Таку думку висловили експерти в інтервʼю виданню Bild.
Видання повідомляє, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав кілька поранень 15 травня поряд із Будинком культури у словацькому місті Гандлова.
Девід Імберман, котрий раніше відповідав за безпеку ізраїльських чиновників, заявив журналістам, що дії охоронців Фіцо були "повним провалом".
"У такому політичному кліматі публічний потиск рук з прем'єр-міністром не повинен був заохочуватися. Співробітники його особистої безпеки мали запобігти цьому. Тим більше, що ніхто не знав, хто на нього чекає. Схоже, глядачів заздалегідь не перевіряли та не обшукували", - заяви він.
За словами Імбермана, помилка охоронців полягала в тому, що всі вони стояли за спиною Фіцо, а не перед ним.
"Людина, яку потрібно захистити, має бути буквально оточена. Два охоронці мають стояти перед ним, як щит", — пояснює він.
Колишній начальник поліції Стефан Хамран у розмові з BILD також критикує роботу словацьких охоронців.
"Зазвичай команда ділиться на дві групи. Одна має усунути злочинця, інша подбати про прем'єр-міністра. Але тут усі побігли вперед. Прем'єр-міністр навіть упав на землю — його мали спіймати", — каже він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан розповів, як почувається Фіцо після замаху.
Крім того, ми раніше інформували, що Фіцо прооперували і ніщо більше не загрожує його життю.
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