Фіцо проперували і ніщо більше не загрожує його життю - ЗМІ

Віцепрем'єр-міністр Словаччини сказав BBC Newshour, що він вірить, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо "виживе" і що йому більше нічого не загрожує життю.

"Я був дуже шокований... на щастя, наскільки я знаю, операція пройшла добре - і я думаю, що врешті-решт він виживе... на цей час йому нічого не загрожує", - сказав він.

Він додав, що стрілянину вів "з дуже близької відстані" літній чоловік.

"Він отримав важке поранення - одна куля пройшла в живіт, а друга в суглоб - відразу його доставили в лікарню, а потім на операцію", - сказав Тараба.

Раніше на пресконференції Роберт Калінак з Міністерства оборони заявив, що прем'єр-міністр перебував в операції понад три години і "бореться за його життя".

Раніше Юрай Чинтула пояснив, що стріляв у Фіцо, тому що він не поділяє політику чинної словацької влади.

Нагадаємо, за замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо затримали 71-річного Юрая Чинтулу, письменника із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

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