Астрологічний прогноз на 16 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших і найнебезпечніших днів місячного календаря, під час якого можна зіткнутися з ошуканством, зрадою та спокусами – їм необхідно протистояти.

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: шоколадний, каштановий, коричневий, кавовий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому необхідно одразу звертатися до лікаря.

Харчування дня: можна очищати організм за допомогою трав'яних відварів, алкоголь, м'ясо та гриби – категоричне табу.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішній конфлікт між свідомістю і підсвідомістю, а також підказують способи його вирішення.

Табу дня: не можна розливати рідину — особливо молоко — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Дрібні радості набагато важливіші за великі» (Рей Бредбері).

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