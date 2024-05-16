Астрологический прогноз на 16 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, во время которого можно столкнуться с обманом, предательством и искушениями – им необходимо противостоять.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый, кофейный.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому необходимо сразу же обращаться к врачу.

Питание дня: можно очищать организм при помощи травяных отваров, алкоголь, мясо и грибы – категорическое табу.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутреннем конфликте, существующем между сознанием и подсознанием, а также подсказывают способы его разрешения.

Табу дня: нельзя проливать жидкость – особенно молоко – это может стать дурной приметой.

Цитата дня: "Мелкие радости куда важнее крупных" (Рэй Брэдбери).

Читайте также: