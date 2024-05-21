Иран просил о помощи у США после авиакатастрофы, но Вашингтон "не смог"

США "не смогли" оказать помощь Ирану после авиакатастрофы, в которой погиб глава государства и союзник российского диктатора Путина.

Иранское правительство обращалось за помощью к Соединенным Штатам Америки (США) после авиакатастрофы с президентом Ибрагимом Раиси, впрочем Вашингтон "не смог".

Об этом рассказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет Reuters.

"Иранское правительство обратилось к нам с просьбой о помощи. Мы четко дали им понять, что предложим помощь, как мы делаем в ответ на любую просьбу иностранного правительства в подобных ситуациях", — заявил Миллер.

"В конце концов, главным образом по материально-техническим причинам, мы не смогли оказать такую помощь", — сказал Миллер, не уточняя подробностей.

Отвечая на вопрос, не озабочены ли Штаты тем, что Тегеран может обвинить Вашингтон в гибели президента Ирана, глава Пентагона Ллойд Остин отрицал связь между США и авиакатастрофой.

Президент Ирана погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая, возвращаясь из Азербайджана, где они вместе с главой страны Ильгамом Алиевым открывали дамбу.

Вертолет, на котором летели Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. После смерти Ибрагима Раиси обязанности главы государства будет временно исполнять вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Его кандидатуру уже одобрил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Впоследствии руководители ветвей власти в Иране согласовали дату выборов нового президента страны на 28 июня.

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