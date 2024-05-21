Гибель президента Ирана: власти назначили дату новых выборов

Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня.

Главы ветвей власти в Иране согласовали дату выборов нового президента страны на 28 июня.

Об этом информирует IRNA.

В сообщении указывается, что регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании — с 12 по 27 июня.

Согласно конституции страны, формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Ирана Раиси погиб во время авиакатастрофы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран временно возглавит Мохбер, курировавший соглашения с РФ по "Шахедам" и ракетам.

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