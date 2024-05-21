Загибель президента Ірану: влада призначила дату нових виборів

Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня.

Керівники гілок влади в Ірані погодили дату виборів нового президента країни на 28 червня.

Про це інформує IRNA.

У повідомленні вказується, що реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії — з 12 по 27 червня.

Згідно з конституцією країни формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ірану Раїсі загинув під час авіакатастрофи.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран тимчасово очолить Мохбер, який курирував угоди з РФ щодо "Шахедів" і ракет.

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