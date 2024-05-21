Россия готовит вторжение в Сумскую область — ISW

Целью является не захват территорий, а оттягивание украинских сил по другим направлениям.

Российские захватчики концентрируют ограниченные, недоукомплектованные и несплоченные силы на Сумском направлении, чтобы оттянуть украинские силы из других направлений и растянуть фронт.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

В сообщении указывается, что действующий на севере Харьковской области заместитель командира украинской бригады сообщил 20 мая, что российские войска начали накапливаться на Сумском направлении. Их зафиксировано ограниченное количество, но целью является не захват территорий, а оттягивание украинских сил по другим направлениям и закрепление у границ.

Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 000-10 000 человек, состоящих из трех недоукомплектованных мотострелковых полков, восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов; одного батальона ВДВ, переброшенных из разных частей, соединений и военных округов; и, по меньшей мере, двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.

Аналитики ISW считают, что даже ограниченная активность российских захватчиков может привести к растягиванию украинских сил вдоль широкого фронта. Захватчики смогут растянуть и прикрепить украинские силы к границе, пока Россия грозит проникновением на другие приграничные территории за пределами севера Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины частично стабилизировали ситуацию у Волчанска.

Кроме того, мы ранее информировали, что , готовясь к наступлению РФ, Украина тайно перебросила войска в Харьковскую область.

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