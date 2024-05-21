Несколько стран присоединились к инициативе Германии по поиску ПВО для Украины

Инициативу по поиску ПВО для Украины профинансируют Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды и Норвегия.

На 22-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" несколько государств выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Германии.

В сообщении указывается, что инициативу по поиску ПВО для Украины профинансируют Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды и Норвегия.

"Дополнительно Бельгия, Великобритания, Испания, Литва, Румыния, США и Франция пообещали помочь "оборудованиям и ракетам" (вероятно, не обязательно в рамках инициативы ФРГ), а Латвия – выразила желание присоединиться к инициативе", — говорится в сообщении .

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский резко высказался из-за задержки военной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Минобороны Германии просит правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд. евро.

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