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Кілька країн приєднались до ініціативи Німеччини щодо пошуку ППО для України

Кілька країн приєднались до ініціативи Німеччини щодо пошуку ППО для України

Кілька країн обʼєднаються для пошуку ППО для України / Wikipedia

Ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

На 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" кілька держав висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.

Про це інформує пресслужба Міноборони Німеччини.

У повідомленні вказується що ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

"Додатково Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами" (ймовірно, не обов’язково в межах ініціативи ФРН), а Латвія – висловила бажання приєднатись до ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський різко висловився через затримку військової допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Міноборони Німеччини просить уряд виділити для України додаткові 3,8 млрд євро.

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