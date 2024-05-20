Астрологічний прогноз на 21 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли складають напрочуд сприятливо для початку будь-якої справи – як професійної, так і господарсько-побутової.

Символ дня: Труба є символом призову.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, сапфіровий, аметистовий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, проходять швидко і не несуть серйозних ускладнень, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: бажано відмовитися від солодкого, замінивши його горіхами та несочними фруктами.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: необхідно посилено поливати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: бажано відмовитися від ворожінь – вони не дадуть правильної відповіді на це запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливу інформацію, тому не варто звертати на них увагу.

Табу дня: не можна напружувати зір — довго сидіти біля комп'ютера і читати при поганому освітленні.

Цитата дня: «Наполегливість може подолати все, навіть закони природи»(Джон Рокфеллер).

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