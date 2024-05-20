Астрологический прогноз на 21 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда складывают на редкость благоприятно для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового.

Символ дня: Труба – символ призыва.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, сапфировый, аметистовый, лавандовый.

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: желательно отказаться от сладкого, заменив его орехами и несочными фруктами.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: необходимо усиленно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: желательно отказаться от гаданий – они не дадут правильного ответа на заданный вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: нельзя напрягать зрение – долго сидеть у компьютера и читать при плохом освещении.

Цитата дня: «Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы» (Джон Рокфеллер).

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