Астрологический прогноз на 21 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда складывают на редкость благоприятно для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового.
Символ дня: Труба – символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, сапфировый, аметистовый, лавандовый.
Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: желательно отказаться от сладкого, заменив его орехами и несочными фруктами.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: необходимо усиленно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: желательно отказаться от гаданий – они не дадут правильного ответа на заданный вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит обращать на них внимание.
Табу дня: нельзя напрягать зрение – долго сидеть у компьютера и читать при плохом освещении.
Цитата дня: «Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы» (Джон Рокфеллер).
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