В Харькове раздалась серия взрывов: в городе загорелся пожар

В Харькове в ночь на 21 мая прозвучала серия взрывов, после чего в городе загорелся пожар в частном секторе, где расположены жилые дома.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он сообщил, что всего в городе было зафиксировано несколько взрывов. Город находится под атакой вражеских беспилотников.

"В результате вражеской атаки шахедами Харькова есть несколько пострадавших частных домов. Там пожары. Информация о жертвах и раненых уточняется", — говорится в сообщении.

Как сообщает Общественное, после взрывов в городе загорелся пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрывов в Одессе есть пострадавшие.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе раздался взрыв во время масштабной воздушной тревоги.

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