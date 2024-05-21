В Харькове раздалась серия взрывов: в городе загорелся пожар

Город под атакой вражеских беспилотников.
В Харькове в ночь на 21 мая прозвучала серия взрывов, после чего в городе загорелся пожар в частном секторе, где расположены жилые дома.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он сообщил, что всего в городе было зафиксировано несколько взрывов. Город находится под атакой вражеских беспилотников.
"В результате вражеской атаки шахедами Харькова есть несколько пострадавших частных домов. Там пожары. Информация о жертвах и раненых уточняется", — говорится в сообщении.
Как сообщает Общественное, после взрывов в городе загорелся пожар.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрывов в Одессе есть пострадавшие.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе раздался взрыв во время масштабной воздушной тревоги.
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