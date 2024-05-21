Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог

Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 21 мая атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что россияне запустили беспилотники по Украине с юга.

"Группа беспилотников из Кировоградщины курсом на Черкасщину! Еще одна группа беспилотников в Николаевской области, двигается в направлении Кировоградской!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры атаковали Киевщину дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время последней атаки на Львовщину залетели три "Шахеда".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация