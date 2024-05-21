Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 21 мая атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что россияне запустили беспилотники по Украине с юга.
"Группа беспилотников из Кировоградщины курсом на Черкасщину! Еще одна группа беспилотников в Николаевской области, двигается в направлении Кировоградской!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры атаковали Киевщину дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что во время последней атаки на Львовщину залетели три "Шахеда".
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