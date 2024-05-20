Украина пережила вражескую атаку: где ночью раздавались взрывы

Сегодня ночью оккупанты снова устроили атаку по Украине. ПВО сбила все вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Оккупанты атаковали Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск — РФ. В результате противовоздушного боя все 29 "Шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали Киевщину ударными дронами.

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