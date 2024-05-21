РФ "отчиталась" о захвате Белогоровки: что говорит Генштаб и DeepState (карта)

Оккупанты усилили давление на Белогоровку, однако заявления, что село захватил враг – неправдивы.

Российские оккупанты хвалятся о якобы захвате Белогоровки на Луганщине, однако ситуация в селе существенных изменений не претерпела.

Об этом пишет аналитический канал DeepState.

По данным канала, только в результате боев за последние двое суток десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады (81-я ОАЭМБр) ВСУ уничтожили или вывели из строя 6 вражеских танков и 9 БМП/МТЛБ (мотолыг). Количество уничтоженной пехоты врага сосчитать не удалось.

В вечерней сводке Генштаба за понедельник, 20 мая, отмечалось, что российские войска пытаются вести наступление в районе населенного пункта Белогоровка на Луганщине.

"На Северском направлении Силы обороны сегодня уже довольно долго сдерживают натиск врага, который пытается хоть как-то продвинуться вперед в районе Белогоровки", — сказано в сводке.

Напомним, что 20 мая у минобороны страны-агрессорки браво "отчитались", что Белогоровка якобы полностью перешла под контроль оккупантов, которые там заняли "более выгодные рубежи и позиции".

Отметим, что Белогоровика стала первым селом на Луганщине, освобожденным осенью 2022 года во время тогдашнего контрнаступления ВСУ на Харьковщине, частично затронувшего и Луганщину.

Кроме того, именно вблизи Белогоровки тогда, по данным OSINT, ВСУ уничтожили около 70 единиц российской бронетехники при попытке оккупантов переправиться через реку Северский Донец. Поэтому поселок прозвали "луганской Чернобаевкой".

Ранее главком Сырский признал, что ситуация на донецком фронте значительно обострилась и подтвердил потерю трех сел в Донецкой области.

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