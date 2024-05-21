РФ "прозвітувала" про захоплення Білогорівки: що каже Генштаб та DeepState (карта)

Російські окупанти хваляться про нібито захоплення Білогорівки на Луганщині, проте ситуація в селі суттєвих змін не зазнала.

Про це пише аналітичний канал DeepState.

За даними каналу, тільки в результаті боїв за останні дві доби десантники з 81-ї окремої аеромобільної бригади (81-ша ОАеМБр) ЗСУ знищили або вивели з ладу 6 ворожих танків та 9 БМП/МТЛБ (мотолиг). Кількість знищеної піхоти ворога порахувати не вдалося.

У вечірньому зведенні Генштабу за понеділок, 20 травня, зазначалося, що російські війська намагаються вести наступ у районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.

"На Сіверському напрямку Сили оборони сьогодні вже досить тривалий час стримують натиск ворога, який намагається хоч якось просунутися вперед в районі Білогорівки", – сказано в зведенні.

Нагадаємо, що 20 травня у міноборони країни-агресорки браво "відзвітували", що Білогорівка нібито повністю перейшла під контроль окупантів, які там зайняли "вигідніші рубежі і позиції".

Зауважимо, що Білогоровіка стала першим селом на Луганщині, звільненим восени 2022 року під час тодішнього контрнаступу ЗСУ на Харківщині, який частково торкнувся і Луганщини.

Крім того, саме поблизу Білогорівки тоді, за даними OSINT, ЗСУ знищили близько 70 одиниць російської бронетехніки під час спроби окупантів переправитися через річку Сіверський Донець. Через це селище прозвали "луганською Чорнобаївкою".

Раніше головком Сирський визнав, що ситуація на донецькому фронті значно загострилася і підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині.

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