В США объяснили, когда отправят в Украину своих военных инструкторов

До начала полномасштабного российского вторжения американские военнослужащие были в Украине.

Пока в Соединенных Штатах нет плана отправлять своих военных инструкторов в Украину, но это может произойти после завершения боевых действий.

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Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун по итогам заседания в формате "Рамштайн", информирует Голос Америки.

Браун отметил, что до начала полномасштабного российского вторжения американские военнослужащие были в Украине, где проводились совместные тренировки.

"Сейчас этого не происходит. Когда я говорил, что когда-то мы сможем это делать снова, это как только военный конфликт закончится, когда будет лучшая ситуация. Тогда, я подозреваю, мы сможем привезти инструкторов", — отметил Браун.

Но, подчеркнул он, "нет планов привозить американских инструкторов в Украину".

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин анонсировал системы ПВО и снаряды для ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина настаивает на разрешении избивать по территории России оружием от США.

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