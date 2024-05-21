Нидерланды передадут Украине БМП YPR-765

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна передаст Украине боевые машины пехоты YPR-765.

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Об этом она заявила на 22-м заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), информирует прессслужба Минобороны Нидерландов.

В пресс-релизе отмечается, что военная техника поступит в Украину в ближайшее время, но их точное количество в ведомстве не назвали.

"Для Украины такие бронемашины очень важны. Они маневренны, могут быстро опрокидывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны", – подчеркнула Оллонгрен.

В Нидерландах заявили, что Украина уже получила 207 таких БМП разных типов от Нидерландов. Запрос на БМП родил из Киева.

YPR-765 – это нидерландская технология, которая находилась на вооружении с 1977 года. Они оснащены станциями дистанционного управления вооружением, позволяющими экипажу управлять вооружением изнутри. Кроме того, эта машина способна оказывать огневую поддержку на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский резко высказался из-за задержки военной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал системы ПВО и снаряды для ВСУ.

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