Минобороны Германии просит правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд евро

Министерство обороны Германии обратилось к федеральному правительству страны с просьбой выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

Также читайте Война России в Украине: Шольц дал обещание

Об этом информирует Bild.

Журналисты издания пишут, что в этом году Киев получил от Берлина пособия на 7,1 млрд евро. Эта сумма была использована для оплаты военных товаров, которые Украина покупает в промышленности. Кроме того, средства из бюджета будут направлены на финансирование заказов на изготовление оружия, которое передает Бундесвер Украине.

Вместе с тем, Украина нуждается в срочной военной помощи для эффективной обороны против российских захватчиков.

Министерство обороны сообщило правительству о необходимости выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине.

Издание пишет, что министр обороны ФРГ Борис Писториус уже обсудил этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем.

Внеплановые расходы должны быть утверждены парламентом страны в июне.

Журналисты также сообщают, что военные заручились поддержкой Министерства финансов по данному вопросу.

Также, по данным издания, на 2025 год Минобороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро в помощь Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии вдруг призвали дать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц сделал неожиданное заявление о саммите мира в Швейцарии.

Читайте также: