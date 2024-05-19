Минобороны Германии просит правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд евро

Военные заручились поддержкой Министерства финансов по данному вопросу.
Министерство обороны Германии обратилось к федеральному правительству страны с просьбой выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине на текущий финансовый год.
Об этом информирует Bild.
Журналисты издания пишут, что в этом году Киев получил от Берлина пособия на 7,1 млрд евро. Эта сумма была использована для оплаты военных товаров, которые Украина покупает в промышленности. Кроме того, средства из бюджета будут направлены на финансирование заказов на изготовление оружия, которое передает Бундесвер Украине.
Вместе с тем, Украина нуждается в срочной военной помощи для эффективной обороны против российских захватчиков.
Министерство обороны сообщило правительству о необходимости выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине.
Издание пишет, что министр обороны ФРГ Борис Писториус уже обсудил этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем.
Внеплановые расходы должны быть утверждены парламентом страны в июне.
Журналисты также сообщают, что военные заручились поддержкой Министерства финансов по данному вопросу.
Также, по данным издания, на 2025 год Минобороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро в помощь Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии вдруг призвали дать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц сделал неожиданное заявление о саммите мира в Швейцарии.
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