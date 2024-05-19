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Минобороны Германии просит правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд евро

Минобороны Германии просит правительство выделить для Украины дополнительные 3,8 млрд евро

Германия может выделить дополнительную помощь для Украины

Военные заручились поддержкой Министерства финансов по данному вопросу.

Министерство обороны Германии обратилось к федеральному правительству страны с просьбой выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

Об этом информирует Bild.

Журналисты издания пишут, что в этом году Киев получил от Берлина пособия на 7,1 млрд евро. Эта сумма была использована для оплаты военных товаров, которые Украина покупает в промышленности. Кроме того, средства из бюджета будут направлены на финансирование заказов на изготовление оружия, которое передает Бундесвер Украине.

Вместе с тем, Украина нуждается в срочной военной помощи для эффективной обороны против российских захватчиков.

Министерство обороны сообщило правительству о необходимости выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине.

Издание пишет, что министр обороны ФРГ Борис Писториус уже обсудил этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем.

Внеплановые расходы должны быть утверждены парламентом страны в июне.

Журналисты также сообщают, что военные заручились поддержкой Министерства финансов по данному вопросу.

Также, по данным издания, на 2025 год Минобороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро в помощь Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии вдруг призвали дать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц сделал неожиданное заявление о саммите мира в Швейцарии.

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