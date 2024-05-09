Новая военная помощь от Германии для Украины: что обещают предоставить

Германия купит у США три установки HIMARS и передаст их Украине.
Германия совместно с Соединенными Штатами Америки передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.
"Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS", – сказал он.
По словам Писториуса, HIMARS находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.
"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", – сказал Писториус.
HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее США передали Украине десятки таких установок, которые могут точечно бить дальнобойными ракетами по тылам противника.
Напомним, Германия поддержала предложение направлять 90% доходов от замороженных активов РФ на закупку вооружения для ВСУ.
Читайте также: