Нова військова допомога від Німеччини для України: що обіцяють надати

Німеччина купить у США три установки HIMARS і передасть їх Україні.
Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні додаткові системи залпового вогню HIMARS.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування з журналістами, передає РБК-Україна.
"Спільно з американцями ми поставимо до України три пускові установки великої маси HIMARS", – сказав він.
За словами Пісторіуса, HIMARS перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.
"Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливим є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі", – сказав Пісторіус.
HIMARS – американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Раніше США передали Україні десятки таких установок, які можуть точково бити далекобійними ракетами по тилах противника.
Нагадаємо, Німеччина підтримала пропозицію направляти 90% прибутків від заморожених активів РФ на закупівлю озброєння для ЗСУ.
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