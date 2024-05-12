Кто входит в состав ВВК: список врачей и их обязанности

В Украине во время мобилизации для определения пригодности к военной службе военнообязанные и резервисты проходят проверку военно-врачебной комиссии (ВВК).

Врачи каких специальностей осматривают военнообязанных и что нужно знать мобилизованному, разбирался ТСН.ua.

ВВК, принимая заключение о пригодности или непригодности, руководствуется "Расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве", который содержит 86 статей. Прохождение ВВК регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным министром обороны Украины от 14 августа 2008 года.

Какие врачи осматривают

Адвокат Олег Леонтьев в интервью "Украинскому радио" рассказал о том, какие врачи входят в состав ВВК.

Военнообязанного осматривают:

хирург – проверяет наличие хирургической патологии;

терапевт – диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, диагностика и лечение заболеваний почек, суставов;

невропатолог – диагностика заболеваний центральной и периферической нервной системы;

психиатр – диагностика на наличие психических расстройств;

офтальмолог – перевека зрения;

отоларинголог – проверка состояния ушей, горла, носа, головы и шеи;

стоматолог – проверка состояния зубов и полости рта;

дерматолог – диагностика кожных заболеваний;

а также врачи других специальностей, если есть показания.

"Должны знать такой момент. До августа 2023 года ТЦК перед осмотром обязаны истребовать данные из разных диспансеров, не состоит ли человек где-то на учете — в психоневрологическом, туберкулезном, кожно-венерологическом диспансере и т.д. — для того чтобы иметь полную картину о состоянии здоровье военнообязанного. Сейчас эта обязанность упразднена", — отметил юрист.

Военнообязанный должен сдать следующие анализы:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Сколько времени действует решение ВВК

Постановление ВВК о степени годности военной службы военнослужащего действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Для офицера – 6 месяцев, для военнослужащего ДШВ или морской пехоты – 24 месяца.

Новые "статусы" военнообязанных

Согласно новым правилам, принятым недавно, после ВВК военнообязанные получат один из пяти статусов:

пригодный;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях (статус введенных вместо "ограниченно пригодных");

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Ранее мы писали, кто имеет право направить на ВВК гражданских, ограниченно годных и военных.

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