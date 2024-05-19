Хуситы в Красном море подбили танкер, направлявшийся из РФ в Китай

Удар ракеты повлек за собой частичное затопление судна.
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы подбили противокорабельной баллистической ракетой в Красном море принадлежащий греческой компании нефтяной танкер "Wind" и под флагом Панамы шел в Китай, а перед этим танкер пришвартовывался в России.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США.
Удар ракеты повлек затопление, что стало причиной потери тяги у рулевого управления.
Коралл западной коалиции немедленно отреагировали на сигнал бедствия, посланный судном "Wind", но помощь не понадобилась. Экипаж самостоятельно смог возобновить движение своим курсом. О пострадавших пока информация не поступала.
"Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что США сбили баллистическую ракету хуситов в Красном море.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Красном море немецкое судно перехватило ракету хуситов.
Читайте также: