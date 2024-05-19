Хусити у Червоному морі підбили танкер, який прямував з РФ до Китаю

Підтримувані Іраном єменські хусити підбили протикорабельною балістичною ракетою в Червоному морі нафтовий танкер "Wind", який належить грецькій компанії і під прапором Панами йшов до Китаю, а перед цим танкер пришвартовувався в Росії.

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Про це інформує Центральне командування Збройних Сил США.

Удар ракети спричинив затоплення, що стало причиною втрати тяги у рульового керування.

Коралі західної коаліції негайно відреагували на сигнал лиха, надісланий судном "Wind", але допомога не знадобилася. Екіпаж самостійно зміг відновити рух своїм курсом. Про постраждалих наразі інформації не надходило.

"Ця триваюча зловмисна та безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США збили балістичну ракету хуситів у Червоному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Червоному морі німецьке судно перехопило ракету хуситів.

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