Зеленський привітав Усика з перемогою над Фʼюрі

Також Усика привітав колишній чемпіон світу з боксу, мер Києва Кличко.

Президент Володимир Зеленський привітав нового абсолютного чемпіона світу з боксу українця Олександра Усика.

Свої привітання голова держави висловив на своїй сторінці у Telegram.

Українці бʼють потужно. І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу! Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіоне! Вітаю, країно!" - написав президент.

Крім того, Усика привітав мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко.

"Олександр ще раз довів, що він боєць і показав світові, що українці здатні перемагати сильного суперника. В складному поєдинку. Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні дуже важлива для України!" - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Усик у надзвичайно важкому бою переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Крім того, ми раніше інформували, що легендарний Холіфілд назвав умову, за якої Усик зможе перемогти Ф'юрі.

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