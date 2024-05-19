Радбез ООН збереться на вимогу Росії через допомогу Україні

Російські окупанти скликали Раду Безпеки ООН через те, що країни Заходу допомагають Україні опиратись агресорам.

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Засідання має відбутись у понеділок, 20 травня, повідомляє перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський.

Дипломат заявив, що Кремль вдався до таких дій через те, що 14 травня пройде засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні.

Крім того, 20 травня має відбутись голосування щодо представленого Росією проекту резолюції Ради Безпеки щодо запобігання гонці озброєнь у космосі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія скористалася правом вето в Радбезі ООН в обмін на зброю від КНДР.

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