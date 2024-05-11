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Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів

Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів

Радбез ООН збереться через війну в Україні / Фото: Associated Press

Особливу увагу буде приділено обстрілам української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання у вівторок, 14 травня, на якому розглянуть посилення обстрілів України з боку російських загарбників.

Про це повідомляє Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени РБ приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Повідомляється, що засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Ради Безпеки ООН, постпред Мозамбіку Педро Коміссаріо Афонсо заявив про некоректність словосполучення "конфлікт в Україні".

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН шокували кількістю постраждалих в Україні від російських атак у березні.

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