Радбез ООН поклав всю відповідальність на Росію за інциденти на ЗАЕС

Перебування окупантів на ЗАЕС значно підвищує ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки.

РФ несе повну відповідальність за ризики для ядерної безпеки, які вона створює на захопленій Запорізькій АЕС.

Про це заявив на засіданні Радбезу ООН постпред ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс, передає "Укрінформ".

Він наголосив, що вперше країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, незаконно захопила атомну електростанцію одного зі своїх сусідів. Як наслідок - АЕС стала безпосередньою мішенню у військових діях.

"Це ще раз підкреслює, що незаконне захоплення станції Росією значно підвищує ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки, що потенційно може призвести до аварій з тяжкими наслідками для України та за її межами", – зазначив Ламбрінідіс.

Постпред ЄС при ООН додав, що повернення ЗАЕС під повний контроль української влади є єдиним рішенням, яке покладе край нинішнім серйозним загрозам ядерній безпеці.

"Спроби Росії заволодіти українською атомною електростанцією є незаконними і не мають жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом", - резюмував він.

Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Російська Федерація намагається звинувачувати Україну в атаках на ЗАЕС, сподіваючись зняти з порядку денного питання деокупації станції.

"Єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України", - сказав він.

Нагадаємо, у США наголосили, що експлуатація електростанції некваліфікованим персоналом посилюють ризики для безпеки великого ядерного об'єкта в Україні.

Водночас у Генштабі повідомили, що Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому

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