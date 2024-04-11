Кислиця в ООН: Росія вражає військові цілі лише в 3% випадках

Росія від початку року випустила по українських містах і селах майже 1000 ракет, близько 2800 дронів Shahed і майже 7000 керованих авіаційних бомб.

Удари російських ракет, безпілотників і КАБів тільки в 3% випадків завдають по позиціях ЗСУ. У 97% ворог б'є по мирних містах і критично важливій інфраструктурі України.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Укрінформ".

Кислиця нагадав, що Росія від початку року випустила по українських містах і селах:

майже 1000 ракет,

близько 2800 дронів Shahed,

майже 7000 керованих авіаційних бомб.

За його словами, сумарна вибухова потужність цих авіаударів по Україні перевищує 9 кілотонн. Водночас, лише 3% російських ракет, дронів і керованих бомб уражають військові цілі. 97% уражають цивільну інфраструктуру.

Дипломат наголосив, що Росія свідомо обирає цілями своїх атак критично важливі об’єкти енергетики, зокрема пов’язані з виробництвом електроенергії. Лише у березні агресор уразив 80% теплових електростанцій в Україні. Серйозних збитків завдано гідроелектростанціям. Зокрема, 29 березня Росія атакувала Дністровську та Канівську ГЕС.

Також він нагадав, що цієї ночі Росія знову атакувала критично важливу інфраструктуру України, зокрема знищила Трипільську ТЕЦ – основний постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

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