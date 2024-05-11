Совбез ООН проведет заседание по усилению российских обстрелов

Особое внимание будет уделено обстрелам украинской гражданской инфраструктуры в последние недели.

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание во вторник, 14 мая, на котором будет рассмотрен усиление обстрелов Украины со стороны российских захватчиков.

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Об этом сообщает Укринформ.

В секретариате Совбеза отметили, что особое внимание члены СБ уделят усилению обстрелов Россией украинской гражданской инфраструктуры в последние недели.

Сообщается, что заседание начнется в 15.00 по восточноамериканскому времени (в 22.00 по Киеву).

Напомним, ранее сообщалось, что глава Совета Безопасности ООН, постпред Мозамбика Педро Комиссарио Афонсо заявил о некорректности словосочетания "конфликт в Украине".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН шокировали количество пострадавших в Украине от российских атак в марте.

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