Астрологический прогноз на 11 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда приходится выбирать между добром и злом, главное – не ошибиться.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, агат.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут стать причиной осложнений и даже перейти в хроническую стадию, поэтому лечить их необходимо незамедлительно.

Питание дня: мясо необходимо заменить рыбой в соединении с салатами и тушеными овощами.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять и высаживать рассаду, а также пересаживать уже посаженные деревья.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты, делать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими: как правило, они несут в себе подсказки относительно того, как вести себя в той или иной ситуации.

Табу дня: нельзя работать в коллективе – легко не просто поссориться, а всерьез разругаться с коллегами.

Цитата дня: "Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет" (Ральф Уолдо Эмерсон).

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