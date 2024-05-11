Астрологічний прогноз на 11 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли доводиться обирати між добром та злом, головне – не помилитися.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: амазоніт,сардонікс, агат.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть стати причиною ускладнень і навіть перейти в хронічну стадію, тому лікувати їх необхідно негайно.

Харчування дня: м'ясо необхідно замінити рибою у поєднанні з салатами та тушкованими овочами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна сіяти та висаджувати розсаду, а також пересаджувати вже посаджені дерева.

Магія та містика дня: можна знімати псування, проводити відвороти, робити талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими:як правило,вони несуть у собі підказки щодо того, як поводитися в тій чи іншій ситуації.

Табу дня: не можна працювати в колективі – легко не просто посваритися, а всерйоз посваритися з колегами.

Цитата дня: «Світ поступається дорогою тому, хто знає, куди йде»(Ральф Волдо Емерсон).

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