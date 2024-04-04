Скандальна заява щодо ударів по РФ: у генсека ООН знайшли виправдання

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік намагався виправдатися після своєї заяви, в якій він засудив удар України по заводу в Татарстані, який збирає "Шахеди".

Про це пише "Голос Америки".

Дюжарріка попросили прокоментувати скандал, спричинений його словами про "атаки на цивільну інфраструктуру" в РФ.

"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я б так не відповів", – пояснив речник.

Нагадаємо, для "бавовни" в Татарстані використали українські дрони-камікадзе, що одними з останніх були прийняті на озброєння в нашій державі. На думку експерта Михайла Жорохова, в європейській частині РФ уже не залишилося ділянок, куди не можуть дістатися українські дрони.

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