Скандальна заява щодо ударів по РФ: у генсека ООН знайшли виправдання

Стефан Дюжаррік пояснив, що "недочув" запитання журналіста.
Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік намагався виправдатися після своєї заяви, в якій він засудив удар України по заводу в Татарстані, який збирає "Шахеди".
Про це пише "Голос Америки".
Дюжарріка попросили прокоментувати скандал, спричинений його словами про "атаки на цивільну інфраструктуру" в РФ.
"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я б так не відповів", – пояснив речник.
Нагадаємо, для "бавовни" в Татарстані використали українські дрони-камікадзе, що одними з останніх були прийняті на озброєння в нашій державі. На думку експерта Михайла Жорохова, в європейській частині РФ уже не залишилося ділянок, куди не можуть дістатися українські дрони.
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