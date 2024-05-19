Совбез ООН соберется по требованию России из-за помощи Украине

Заседание должно состояться в понедельник, 20 мая.
Российские оккупанты созвали Совет Безопасности ООН из-за того, что страны Запада помогают Украине противиться агрессорам.
Заседание должно состояться в понедельник, 20 мая, сообщает первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат заявил, что Кремль прибег к таким действиям из-за того, что 14 мая пройдет заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине.
Кроме того, 20 мая должно состояться голосование по представленному Россией проекту резолюции Совета Безопасности по предотвращению гонки вооружений в космосе.
Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет заседание по усилению российских обстрелов.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН в обмен на оружие от КНДР.
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