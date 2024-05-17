Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Текстовий репортаж поєдинку між українцем і британцем за всі титули хевівейту.

У суботу, 18 травня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок між українцем і британцем відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Орієнтовний час початку бою – не раніше 00:30 неділі, 19 травня, за київським часом.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція чемпіонського поєдинку між Усиком і Ф'юрі.