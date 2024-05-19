Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками, у декількох областях оголошена повітряна тривога.

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Про це інформують Повітряні сили.

Військові повідомили, що загарбники запустили безпілотники відразу з двох напрямків — північного та південного.

"БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс. Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний. БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний. БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про збиття частини безпілотників силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Крім того, ми раніше інформували, що влада розповіла подробиці ударів росіян ударними безпілотниками по Харкову.

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