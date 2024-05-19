Захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками, в нескольких областях объявлена воздушная тревога.

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Об этом информируют воздушные силы.

Военные сообщили, что захватчики запустили беспилотники сразу по двум направлениям — северному и южному.

БпЛА на границе Сумской и Черниговской области постоянно меняет курс. Несколько БпЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. БпЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный. из Херсона, курсом на Николаевщину", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о сбитии части беспилотников силами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские дроны повредили энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, мы ранее информировали, что власти рассказали подробности ударов россиян ударными беспилотниками по Харькову.

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