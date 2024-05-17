Усик – Ф'юрі: повний андеркард історичного вечора боксу

В андекарді бою за звання "абсолюта" виступить українець Даніель Лапін.

18 травня у саудівському Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу, в головному поєдинку якого зійдуться чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі.

Усик буде не єдиним українцем, який покаже себе на ринзі в рамках цього боксерського шоу. В андекарді бою Олександра битиметься український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін.

Суперником Лапіна стане португалець Октавіу Пудівітр. На кону в цьому поєдинку стоятиме вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі

До вашої уваги весь список боїв андеркарду чемпіонського поєдинку Усик – Ф'юрі.

Андеркард бою Усик – Ф'юрі: список усіх поєдинків

Джей Опетая – Майріс Брієдіс, бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі

Джо Кордіна – Ентоні Какаче, бій за титул чемпіона світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі

Сергій Ковальов – Робін Сафар, рейтинговий бій у важкій вазі

Френк Санчес – Агіт Кабаєл, рейтинговий бій у надважкій вазі

Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун, рейтинговий бій у легкій вазі

Мозес Ітаума – Ілля Мезенцев, рейтинговий бій у надважкій вазі

Айзек Лоу – Хассібула Ахмаді, рейтинговий бій у напівлегкій вазі

Даніель Лапін – Октавіо Пудівітр, бій за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі

Девід Ньїка – Міхаель Зайтц, рейтинговий бій у важкій вазі

Орієнтовний час початку головного поєдинку між Усиком і Ф'юрі – не раніше 00:30 неділі, 19 травня, за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція історичного бою.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше було названо рекордні гонорари Усика та Ф'юрі за поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.

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