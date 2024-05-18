Ваші домочадці будуть здивовані і проситимуть ще: навіщо у фарш для котлет додавати хрін

Ви ще не пробували готувати котлети з хроном? Обов'язково спробуйте — члени родини точно будуть просити добавки.

Важко повірити, але хрін — це не лише одна з найвідоміших приправ сучасності. Корисна рослина відома людству з давніх давен, а точніше вже понад 4000 років. Єгиптяни і греки ставилися до хрону з особливою повагою, а пізніше ця приправа полюбилася і українцям.

Хрін — дуже корисний продукт. Він містить велику кількість вітамінів групи В, РР та С, мінеральних солей, магнію, фосфору, кальцію, заліза, сірки, міді, калію, а також клітковину, гірчичну олію та крохмаль.

Цю рослину не лише додають до різних страв. З неї готують лікувальні настоянки, які допомагають за простудних та інфекційних захворювань, хвороб кишківника.

Так навіщо ж кулінари додають хрін до фаршу для котлет? Все дуже просто. Насамперед, ця приправа робить їх більш м'якими. При цьому у них змінюється смак, який стає більш пікантним, дещо гоструватим.

На 500 г фаршу під час приготування котлет, потрібно усього лише 1 ст. ложка натертого кореня хрону. Після цього фарш готується так, як зазвичай. Такі котлетки стануть чудовим доповненням до будь-якого гарніру.

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