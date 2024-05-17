Усик – Фьюри: полный андеркард исторического вечера бокса

18 мая в саудовском Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса, в главном поединке которого сойдутся чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

Усик будет не единственным украинцем, который покажет себя на ринге в рамках этого боксерского шоу. В андекарде боя Александра будеть биться украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин.

Соперником Лапина станет португалец Октавиу Пудивитр. На кону в этом поединке будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе

Вашему вниманию весь список боев андеркарда чемпионского поединка Усик – Фьюри.

Андеркард боя Усик – Фьюри: список всех поединков

Джей Опетая – Майрис Бриедис, бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе

Джо Кордина – Энтони Какаче, бой за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе

Сергей Ковалев – Робин Сафар, рейтинговый бой в тяжелом весе

Фрэнк Санчес – Агит Кабайел, рейтинговый бой в супертяжелом весе.

Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун, рейтинговый бой в легком весе

Мозес Итаума – Илья Мезенцев, рейтинговый бой в супертяжелом весе

Айзек Лоу – Хассибула Ахмади, рейтинговый бой в полулегком весе

Даниэль Лапин – Октавио Пудивитр, бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе

Дэвид Ньика – Михаэль Зайтц, рейтинговый бой в тяжелом весе

Ориентировочное время начала главного поединка между Усиком и Фьюри – не раньше 00:30 воскресенья, 19 мая, по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция исторического боя.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее были названы рекордные гонорары Усика и Фьюри за поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Читайте также:

Легендарный Джордж Форман спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс Льюис спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик – Фьюри за звание "абсолюта"