Усик – Фьюри: полный андеркард исторического вечера бокса

В андекарде боя за звание "абсолюта" выступит украинец Даниэль Лапин.
18 мая в саудовском Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса, в главном поединке которого сойдутся чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.
Усик будет не единственным украинцем, который покажет себя на ринге в рамках этого боксерского шоу. В андекарде боя Александра будеть биться украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин.
Соперником Лапина станет португалец Октавиу Пудивитр. На кону в этом поединке будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе
Вашему вниманию весь список боев андеркарда чемпионского поединка Усик – Фьюри.
Андеркард боя Усик – Фьюри: список всех поединков
Джей Опетая – Майрис Бриедис, бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе
Джо Кордина – Энтони Какаче, бой за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе
Сергей Ковалев – Робин Сафар, рейтинговый бой в тяжелом весе
Фрэнк Санчес – Агит Кабайел, рейтинговый бой в супертяжелом весе.
Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун, рейтинговый бой в легком весе
Мозес Итаума – Илья Мезенцев, рейтинговый бой в супертяжелом весе
Айзек Лоу – Хассибула Ахмади, рейтинговый бой в полулегком весе
Даниэль Лапин – Октавио Пудивитр, бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе
Дэвид Ньика – Михаэль Зайтц, рейтинговый бой в тяжелом весе
Ориентировочное время начала главного поединка между Усиком и Фьюри – не раньше 00:30 воскресенья, 19 мая, по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция исторического боя.
Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.
Ранее были названы рекордные гонорары Усика и Фьюри за поединок за звание абсолютного чемпиона мира.
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